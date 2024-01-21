Нетаньяху и Байден обсудили возможности создания независимого палестинского государства: что известно

Разговор Байдена с Нетаньяху был первым почти через месяц.

Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможных решениях по созданию независимого палестинского государства, предположив, что одним из путей может быть немилитаризованное правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Разговор Байдена с Нетаньяху был первым почти через месяц, сообщили в Белом доме, отметив, что обсуждение было сосредоточено на тяглых ударах Израиля в Газе.

Спикер Белого дома Джон Кирби сказал журналистам, что Байден пытался запланировать звонок «в течение довольно продолжительного времени», и возразил, что это произошло в ответ на комментарий Нетаньяху в четверг, заявив, что он возражает против палестинской государственности, не гарантирующей безопасности Израиля.

Отвечая на вопрос, было ли решение о создании двух государств невозможным, пока Нетаньяху еще занимал должность, Байден ответил: «Нет, нет».

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Выступая перед журналистами после встречи с мэрами США, Байден сказал, что Нетаньяху не выступает против всех решений о создании двух государств, и существует несколько возможных типов, отметив, что у некоторых членов ООН нет военных сил.

Байдена спросили, пересмотрит ли он условия помощи Израилю, учитывая комментарии Нетаньяху об отказе от решения двух государств.

"Я думаю, что мы сможем что-то выработать... Я думаю, что есть способы, с помощью которых это может сработать", — сказал он.

Байден и Нетаньяху также обсудили усилия по обеспечению безопасности остальных заложников, удерживаемых ХАМАС, и переход Израиля к более целенаправленным операциям в Газе, чтобы обеспечить поступление большего количества гуманитарной помощи, сообщили в Белом доме.

Байден оказывает давление на Израиль, чтобы тот снизил количество смертей среди палестинцев, несмотря на то, что он решительно поддерживает Израиль в его войне против ХАМАС.

"Президент также обсудил свое видение более продолжительного мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, и решение о создании двух государств с гарантированной безопасностью Израиля", — говорится в заявлении Белого дома об их разговоре.

Нетаньяху сказал на пресс-конференции, что он заявил Вашингтону, что он возражает против любой палестинской государственности, которая не гарантирует безопасность Израиля. "Израиль должен иметь контроль безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это необходимое условие", — сказал он.

Призыв Байдена прозвучал в тот момент, когда представители Красного Полумесяца обвинили Израиль в обстреле больницы в Хан-Юнисе, главном городе южной части Газы.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.

Кроме того, мы ранее информировали, что из Египта в Израиль пытались прорваться вооруженные люди.

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