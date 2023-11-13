Нетаньяху не исключает соглашение с ХАМАСом по обмену заложниками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что может быть потенциальное соглашение об обмене захваченных заложников с ХАМАСом, сообщает NBC News.

Нетаньяху сказал журналистам, что «может быть» потенциальное соглашение об обмене заложников с ХАМАС, но отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности, заявив, что это может сорвать деликатные переговоры по освобождению тех, кто захвачен в плен боевиками.

"Я думаю, что чем меньше я буду говорить об этом, тем больше буду увеличивать шансы, что это материализуется", — сказал он в интервью.

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Прошло более месяца с тех пор, как ХАМАС начал свою террористическую атаку на Израиль 7 октября в жестокой форме, в результате которой погибли более 1200 человек и около 220 человек были взяты в заложники.

За следующие недели безжалостные бомбардировки Газы Израилем в ответ привели к гибели более 11 000 человек, в то время как более 1,6 миллиона человек были перемещены, согласно данным медицинских работников в осажденном анклаве по оценкам ООН.

Напомним, ранее лидер террористической организации "Хезболла" Гасан Насралла назвал главной целью "прекращения огня" в Секторе Газа, а лишь второстепенной — "победу ХАМАС" в противостоянии с Израилем.

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