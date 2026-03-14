Нетаньяху обратился к Зеленскому из-за атак Ирана: что нужно Израилю

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился с запросом на проведение разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой переговоров, вероятно, будет сотрудничество в защите от ударов иранских беспилотников.

Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на собственные источники.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил изданию, что такой запрос был направлен.

При этом он отметил, что из-за плотного расписания президента Зеленского разговор еще не состоялся. Украинский дипломат надеется, что переговоры состоятся в начале недели.

Издание отметило, что переговоры состоятся на фоне большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства и вероятно будут касаться налаживания израильско-украинского сотрудничества по этому вопросу.

Ранее в Иране уже отреагировали на вероятную поддержку Израиля украинскими дронами-перехватчиками. Председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Эбрагим Азизи пригрозил, что в таком случае вся территория Украины станет «законными целями» для ударов со стороны Ирана.

Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что более 10 стран обратились к Украине за помощью в защите от иранских ударных дронов во время конфликта на Ближнем Востоке. При этом он намекнул на необходимость обучения с помощью украинских инструкторов.