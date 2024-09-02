Нетаньяху попросил Россию о помощи с освобождением заложников из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к России за помощью в содействии заключению соглашения об освобождении заложников из Газы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

В заявлении издания указано, что Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы. Журналисты обратили внимание, что это происходит в то время, когда направленные на обеспечение перемирия с "Хамасом" усилия США, Катара и Египта "продвигаются медленными темпами".

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Согласно опубликованным данным, представитель Нетаньяху утром 1 сентября вернулся из Москвы, где обсуждал вопросы заложников.

Правительство президента России Владимира Путина контактирует с "Хамасом" по поводу судьбы заложников, у которых российское гражданство.

Напомним, 2 сентября в Израиле объявлена общенациональная забастовка из-за неспособности освободить заложников из Газы.

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