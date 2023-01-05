Нетаньяху заявил, что Израиль проведет ревизию в сфере международных отношений

По его словам, Иерусалим будет продвигать "национальную политику".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна проведет ревизию в области международных отношений. Мол, Иерусалим "вместо бездействия будет продвигать активную, энергичную, ответственную и национальную политику".

Такое мнение премьер сказал на конференции, сообщает пресс- служба правительства.

"Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", — заявил Нетаньяху.

По его словам, в частности, власти Израиля, приступят к мерам против радикального ислама в регионе. Он также отметил, что стремится помешать "военному размещению" Ирана в Сирии, а также на планах бороться с намерением Ирана создать ядерный арсенал.

Возвращение Нетаньяху

Нетаньяху 29 декабря вновь официально возглавил правительство Израиля после выражения вотума доверия его новому правительству. Он стал премьер-министром в третий раз. Возглавлял правительство с 2009 по 2021 год, а также в течение одного срока в конце 1990-х годов.

Его партия "Ликуд" получила большинство на досрочных выборах в Кнессет 1 ноября. "Ликуд" и его потенциальные союзники – крайне правые и ультраортодоксальные партии получили 64 из 120 мест в парламенте.

К слову, президент агрессорки России Владимир Путин приветствовал возвращение Биньямина Нетаньяху на должность и заявил о намерении усилить сотрудничество. Диктатор рассчитывает, что новый кабинет министров Израиля будет способствовать развитию отношений между странами.

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