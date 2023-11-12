Нетаньяху заявляет, что Израиль будет против возвращения палестинских властей в Секторе Газа после войны

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет против возвращения палестинских властей в Газу после войны против ХАМАС.

Об этом пишет The Times of Israel.

Эта позиция, прямо противоречащая политике США, например, госсекретарь Энтони Блинкен заявил ранее, что Газа должна иметь «палестинское управление, Газу, объединенную с Западным берегом под руководством палестинских властей».

Отвечая на вопрос по этому поводу, Нетаньяху сначала повторил, что после войны Израиль сохранит «общий контроль безопасности, включая возможность заходить всякий раз, когда мы хотим уничтожить террористов, которые могут появиться снова».

Я скажу, чего не будет. ХАМАС не будет. Также не будет гражданских властей, которые воспитывают своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, уничтожать государство Израиль. Не могут быть власти, которые выплачивают семьям убийц на основе количества убитых ими. Не может быть власти, лидер которой до сих пор не осудил ужасную резню через 30 дней», – сказал премьер, имея в виду президента ПА Махмуда Аббаса.

«Там должно быть что-то другое. Но в любом случае, у нас должен быть контроль безопасности. Я настаиваю на этом. По этому вопросу может быть давление. Я не собираюсь уходить в пещеру», — подчеркнул он.

Он резюмировал: «Завершение задания требует, чтобы на следующий день после ХАМАСа другой ХАМАС не мог подняться там».

Напомним, ранее лидер террористической организации "Хезболла" Гасан Насралла назвал главной целью "прекращения огня" в Секторе Газа, а лишь второстепенной — "победу ХАМАС" в противостоянии с Израилем.

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