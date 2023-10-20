Неугомонный трампист: республиканец Джордан планирует в третий раз выдвигаться в спикеры Палаты представителей

Жесткий консерватор Джим Джордан пообещал продолжить свою неудачную борьбу за должность спикера Палаты представителей США после того, как его коллеги-республиканцы отказались от резервного плана, чтобы позволить Палате без лидеров возобновить работу.

Об этом пишет Reuters.

Джордан, потерявший два голоса за спикера на этой неделе, вышел из многочасовой закрытой встречи с коллегами-республиканцами, чтобы сказать, что он будет продвигать третье голосование.

"Я все еще баллотируюсь на должность спикера, и я планирую выйти в зал, получить голоса и выиграть эту погоню", — сказал Джордан журналистам, добавив, что он хотел бы поговорить с более чем 20 голосовавшими против него коллегами-республиканцами.

Затем он встретился с некоторыми своими противниками, хотя они вышли из встречи, заявив, что их мнение не изменилось.

«Мы все сказали ему, что мы категорически нет. Это была дискуссия», — сказал журналистам представитель Республиканской партии Верн Бьюкенен. "Теперь ему нужно принять решение".

Покидая встречу, Джордан сказал СМИ: «У нас была хорошая дискуссия».

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Неизвестно, когда Палата представителей снова проголосует за спикера. Палата находится в тупике с 3 октября, когда небольшая группа республиканцев сбросила Кевина Маккарти с кресла спикера, оставив законодателей не в состоянии отреагировать на взрыв войны на Ближнем Востоке и возможное частичное прекращение работы правительства менее чем за месяц.

Как сообщили законодатели на встрече ранее в этот день, Джордан предложил республиканцам проголосовать за продление полномочий Патрика МакГенри, исполняющего обязанности спикера, фактически приостановив его предвыборную кампанию.

Демократы и Белый дом заявили, что открыты к этой идее, но многие республиканцы ее отвергли. «На данный момент у нас не будет никакой другой резолюции на этот счет», — сказал представитель Республиканской партии Блейн Люткемайер.

Вакуум руководства Палаты представителей мешал Конгрессу действовать по срочным законодательным вопросам.

Джордан уже проиграл две попытки стать спикером Палаты представителей, не набрав нужное количество голосов. Во время третьего голосования его поддержка может быть еще меньше. Чтобы стать спикером нужно получить 217 голосов всех представителей нижней палаты парламента, Джим Джордан в последний раз получил лишь 199.

Напомним, ранее избранный кандидат на должность спикера Палаты представителей от Республиканской партии Стив Скализ заявил, что он снимает свою кандидатуру.

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