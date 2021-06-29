Неуважение к демократии: Украина резко отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства"

Неуважение к демократии: Украина резко отреагировала на выход Беларуси из "Восточного партнерства"

В МИД Украины рассказали, каким будет "Восточное партнерство" без Беларуси

МИД Украины отреагировал на то, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе "Восточное партнерство" с ЕС.

Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека. Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", — говорится в сообщении.

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МИД уверяет, что готово помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшим контактам между белорусами и Европейским Союзом.

В то же время в ведомстве подчеркнули необходимость "переосмыслить стратегической цели" этой инициативы. Министерство призывает открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят.

"Это будет способствовать развитию сотрудничества всех государств региона на основе европейских ценностей, укрепит их устойчивость против внешних вызовов", — убеждены украинские дипломаты.

Именно с такой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат взаимодействия — "Ассоциированное трио". Отмечается, что "Ассоциированное Трио" будет в авангарде развития "Восточного партнерства" для дальнейшего сближения с ЕС.

Ранее в Беларуси заявили о разрыве отношений с Евросоюзом. В частности, Минск отозвал своего постпреда при ЕС и рекомендовал постпреду ЕС в Минске выехать в Брюссель.

"Восточное партнерство" — проект Европейского союза для развития интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

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