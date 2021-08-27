Невиданная операция: США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Невиданная операция: США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Семь тысяч человек эвакуированы из Афганистана за последние 12 часов

Американским военным удалось вывезти из Афганистана около 100 тысяч человек.

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением к нации.

"Герои были привлечены к миссии по спасению жизней других. Такой эвакуации не было никогда в истории - за прошедшие 11 дней 100 тысяч граждан США, партнеров, афганцев, которые помогали нам, вывезены в безопасные места", — сказал он.

Захватившее власть в Афганистане радикально движение "Талибан" не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, поэтому страны спешат вывезти всех желающих до этой даты.

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Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле начнут эвакуироваться сами.

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

Заметим, что:

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