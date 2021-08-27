Невиданная операция: США эвакуировали из Афганистана около 100 тысяч человек

Семь тысяч человек эвакуированы из Афганистана за последние 12 часов
Американским военным удалось вывезти из Афганистана около 100 тысяч человек.
Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с обращением к нации.
"Герои были привлечены к миссии по спасению жизней других. Такой эвакуации не было никогда в истории - за прошедшие 11 дней 100 тысяч граждан США, партнеров, афганцев, которые помогали нам, вывезены в безопасные места", — сказал он.
Захватившее власть в Афганистане радикально движение "Талибан" не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, поэтому страны спешат вывезти всех желающих до этой даты.
Эксперты отмечают, что в ближайшие дни военные США должны будут сначала прекратить эвакуацию гражданских, а уже в самом конце операции в Кабуле начнут эвакуироваться сами.
После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию