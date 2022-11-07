"Невнимательно читал Достоевского": Маркарова отреагировала на заявления Папы Римского о "гуманизме россиян"

Это уже не первые странные заявления понтифика по поводу страны-агрессора и войны против Украины.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова отреагировала на заявление Папы Римского Франциска о его "большом уважении к российскому народу и российскому гуманизму".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сорри, не сдержусь. Папа Римский, пожалуй, как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жестокости россиян (которая как раз им от природы присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547 году, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того...", — подчеркнула Маркарова.

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск во время общения с журналистами заявил, что не верит в жестокость граждан России по отношению к украинцам и добавил, что считает россиян "великим народом". Понтифик также упомянул о Достоевском, который "вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

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Напомним, что Папа Римский Франциск поддержал украинцев после того, как Россия напала на наше государство. Однако понтифик оскандалился и другими громкими заявлениями, из-за которых его критиковали в Украине и мире. В частности, перед Пасхой во время крестного шествия Ватикан решил, что крест должны нести украинка и россиянка.

Ранее Папа Римский заявлял, что не считает войну в Украине противостоянием добра и зла, и предполагал, что РФ могли спровоцировать.

Также он заявлял, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время понтифик уверен, что жертвой является не только Украина.

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