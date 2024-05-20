"Невозможная победа над Россией": президент Болгарии сделал возмутительное заявление

Румен Радев призвал к политическим усилиям для мира, а не к предоставлению оружия: "С оружием, без оружия – мы направляемся к похожему результату".

Президент Болгарии Румен Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал двухлетнюю полномасштабную войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает Euractiv.

Радев заявил, что каждый день войны "катастрофичен для Украины, России и всех нас".

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"Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы – и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и последующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – высказался болгарский лидер.

Отвечая на вопрос о том, какой сигнал был послан Европе через покушение на Фицо, Радев заговорил о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение", – подчеркнул президент Болгарии.

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Он также заявил о большой опасности, чтобы "конфликт" между Россией и Украиной распространился в Европе.

"Попытка убийства Фицо радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что крайне несправедливо и приводит ко всем этим негативным последствиям", – высказался Радев.

По его мнению, в случае продолжения войны Украина станет "демографически опустошенной страной с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для всей Европы".

Болгарский лидер призвал к политическим усилиям для мира, а не к предоставлению оружия:

"С оружием, без оружия – мы направляемся к похожему результату. Мы должны это осознать. Разница будет заключаться в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой придется платить", – сказал политик, добавив, что "это неизбежно".

Заметим, что Радев является категорическим противником отправки военной помощи Украине, хотя во время его временного правительства (2021-2022) Болгария через посредников экспортировала в Киев много оружия. В декабре 2023 года президент Болгарии ветировал документ о предоставлении военной помощи Украине, в том числе около 100 БТРов.

Правда, в марте 2024 года Болгария начала передавать в Украину 100 БТРов, которые ранее правительство страны пообещало Киеву.

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