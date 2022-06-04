"Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то о чем-то договаривался": Подоляк высказался о переговорах Запада с РФ

"Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то о чем-то договаривался": Подоляк высказался о переговорах Запада с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в последнее время российское лобби в Европе поднимает голову, чтобы склонить Украину к невыгодным для нее переговорам по войне.

Любые договоренности за спиной Украины неприемлемы, а государству нужно еще больше оружия.

Об этом Подоляк заявил в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Сегодня было бы странно считать, что за спиной Украины, которая уже более 100 дней спокойно воюет с большой, мощной, как еще вчера говорили, Россией... Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то что-то укладывал. Мы ведь доказали свою, мягко говоря, способность воевать в полном объеме даже с такой страной, которая считает себя империей", – сказал советник главы ОП.

"За спиной Зеленского также проводить что-то невозможно, потому что он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому. Мне кажется, что это скорее определенные психологические комплексы у определенных представителей западной политической элиты", — заметил Подоляк.

Он также прокомментировал телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину от западных политиков, активизировавшиеся в последнее время. По словам советника главы ОП, большинство этих политиков устало от войны в Украине и хотят закончить ее любой ценой. Однако Украина не позволит пожертвовать своими интересами.

"Они как будто делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. "Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то помощь Украине", но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос", – рассказал Подоляк.

Он продолжил, что для этого глава Кремля израсходует любое количество ресурсов, поэтому разговоры с Путиным возможны только с позиции силы.

"Поэтому пусть западные лидеры себе проводят разговоры. А мы будем доказывать в новом формате, что такое сегодня Украина и что такое сегодня Россия. И мы это докажем обязательно", — подчеркнул советник главы президентского офиса.

Напомним, американское издание CNN сообщило 3 июня, что в последние недели официальные лица США регулярно встречались со своими коллегами из Британии и ЕС, чтобы обсудить потенциальные методы прекращения огня и войны в Украине путем переговоров. По информации медиа, Украина участия в этих встречах не принимала.

В тот же день президент США Джо Байден, комментируя войну в Украине, сказал, что "в какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров".

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