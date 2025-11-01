Невозможно просто прекратить войну: эксперт объяснил, на что надеются Украина, Россия и Запад

Переговоры о завершении войны пока невозможны / © ТСН

Реклама

Несмотря на то, что российское летне-осеннее наступление не достигло никаких стратегических целей, а против нефтяного сектора промышленности РФ введены строгие санкции, государство-агрессор не намерено начинать мирные переговоры.

Украинский публицист, преподаватель Киево-Могилянской академии Валерий Пекарь в своей колонке для «Еспресо» объяснил, какие надежды имеют на ближайшее время Россия, Украина и их союзники.

По его словам, действующая власть в России не может «просто прекратить войну».

Реклама

«Миллион контрактников нельзя оставить на линии боевого соприкосновения без действия, нельзя вернуть на пункты постоянной дислокации (потому что их не существует), нельзя просто вернуть домой (потому что они снесут всю Россию, как в 1917 году)», — отметил политолог.

Кроме того, считает Пекарь, для завершения войны Кремль должен продемонстрировать российскому обществу достижение хоть каких-то «целей СВО», чтобы в глазах масс и элит Путин стал «царем-победителем».

Публицист описал надежды, которые имеют воюющие стороны и их союзники на ближайшее время.

Россия надеется хоть где-то серьезно прорвать фронт; оставить украинские города без света и тепла, чтобы украинское общество требовало мирного соглашения на любых условиях; подкупить президента США Дональда Трампа обещаниями суперпроектов с Россией.

Реклама

Украина надеется на стремительное падение российской экономики; потерю ПВО государства-агрессора, что позволит дотянуться до менее защищенных нефтяных объектов РФ; действенность санкций против России.

Европа надеется, что Украина, сдерживая агрессора, выиграет время на развертывание собственного производства оружия, развитие вооруженных сил и увеличение европейского единства.

США надеются на переговоры с Китаем, предметом которых будет новый мировой порядок, который будет предусматривать и утоление российской агрессии.

Китай надеется на то, что Россия с ее огромными ресурсами попадет ему в руки без единого выстрела.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп смягчил свое давление на Россию после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в четверг, 30 октября. Несмотря на предыдущее давление на Индию по сокращению закупок российской нефти, Трамп не выдвинул такого требования Китаю.