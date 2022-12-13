Невозможность зарегистрироваться Twitter: у Зеленского с критикой обратились к Маску

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился с критикой к бизнесмену Илону Маску после того, как для украинцев стало невозможно зарегистрироваться в Twitter.

Свое заявление Подоляк опубликовал в Сети.

"Исчезновение "войны в Украине" с трендов Твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени-зиме 2022 года?" – говорится в заявлении советника главы ОП.

Что случилось с Twitter

13 декабря украинцы стали жаловаться, что не могут зарегистрироваться в этой соцсети, используя номер своего мобильного. Известно, что желающим зарегистрироваться не поступали коды двухфакторной авторизации.

Сам Маск, недавно ставший совладельцем Twitter, пока никак не комментировал ситуацию. Однако стоит заметить, что 11 декабря он предупредил, что "ботов ждет сюрприз".

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину, чтобы тот увидел все своими глазами и "рассказал, как закончить войну". Этому предшествовал ряд "мирных инициатив" бизнесмена, напоминавших тезисы российской пропаганды.

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