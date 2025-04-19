New York Post назвало дату, когда страны могут согласовать полное и всеобъемлющее прекращение огня

Война. / © ТСН.ua

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Уже на следующей неделе в Лондоне стороны могут согласовать полное и всеобъемлющее прекращение огня в Украине .

Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского президента.

"На следующей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня", - сказал чиновник.

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По его словам, намерение состоит в том, чтобы провести обсуждение с Москвой, а затем сказать, мол, "это ваше лучшее и окончательное предложение". Источник издания отмечает, что важно выяснить, на чем находятся обе стороны.

"Как только мы это поймем, тогда будут определены следующие шаги", – рассказал собеседник NYP.

Впрочем, если этого не произойдет, то Соединенные Штаты готовы уйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.

Мирный план

Издание пишет, что у Украины есть оговорки относительно мирного плана, большинство из которых касается того места, где будут проведены линии прекращения огня, что заморозит боевые действия.

“Вони (Київ - ред.) частково занепокоєні землею... Тим, що вони називають “де-юре” і “де-факто”. Де-факто означає: ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна відмовиться від неї назавжди. Де-юре означає: ми визнаємо, що росіяни захопили цю землю, а ми більше ніколи її не увидим", - сказал представитель администрации.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не признает, что оккупированные Россией территории принадлежат Москве.

Чтобы подтолкнуть Россию к столу переговоров, специальный представитель президента Стив Виткофф может предложить Кремлю "морковку" - как смягчение санкций и, возможно, размораживание арестованных активов, сказал высокопоставленный чиновник. Впрочем, по словам экспертов, это противоречило бы предварительным угрозам Трампа усилить финансовое давление на РФ – чего ему до сих пор не удалось сделать.

Давление Трампа на Украину

Эксперты говорят, что президент США был очень жестким по отношению к украинцам, когда прекратил разведывательную поддержку и военную помощь, потому что не чувствовал, что получает немедленное "да", которое он хотел.

"Россияне продолжают нарушать любой режим прекращения огня, под которым они когда-либо подписывались, отказываются достичь договоренности о прекращении огня на разумных условиях, продолжают наносить баллистические ракетные удары и атаки беспилотников, которые убивают украинских мирных жителей. ред) отказываются достичь элементарных условий по прекращению огня, который обещал принести Трамп”, - сказал Алекс Плицас из Atlantic Council.

Эксперт отмечает: украинцы показали, что они преданы мирному процессу – они согласились на прекращение огня, а не согласились это россияне.

"Если так будет продолжаться и США прекратят помощь или военную поддержку Украине в долгосрочной перспективе, это бы поставило Россию в положение для дальнейшей агрессии в Украине и потенциального захвата новых территорий, что было бы катастрофическим", - отмечает Алекс Плицас.

Дата публикации 09:46, 19.04.25 Количество просмотров 16 Сейчас! Экстренные заявления из США: Крым признают российским?! План Кремля рассекречен!