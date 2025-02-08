Трамп уже сделал Путину три больших подарка – какие именно, узнал Newsweek

Новый президент США Дональд Трамп уже успел сделать диктатору Владимиру Путину три больших подарка.

Об этом пишет Newsweek.

Подарок первый

Так, решение Трампа о введении санкций против Международного уголовного суда (МКС) было одобрено Кремлем на фоне ряда мер новой администрации США, которые могут сыграть на руку Владимиру Путину.

Неназванный российский дипломат сказал, что шаг Трампа был "подарком Москве". МКС выдал ордер на арест Путина и его уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. После ордера Путин не поехал на саммит БРИКС в 2023 году в Южную Африку, подписавшую Римский устав, регулирующий суд.

"Это (санкции против МКС – Ред.) дает российскому президенту, его команде и его службам безопасности больше маневренности при планировании поездок", – утверждает российский дипломат на условиях анонимности.

Подарок второй

Указ Трампа о введении санкций против МКС был издан через неделю, когда генеральный прокурор Пэм Бонди приостановила усилия федеральных правоохранительных органов по борьбе с тайными кампаниями влияния со стороны России и других врагов. В частности, она распустила оперативную группу KleptoCapture, созданную администрацией Байдена для применения санкций в отношении связанных с Кремлем олигархов и конфискации их яхт.

Бонди заявил, что политика, направленная на отстранение России от глобальных рынков, теперь будет перенаправлена ​​в противодействие картелям.

Подарок третий

Министерство юстиции США также прекращает попытки применить санкции против олигархов, близких к Кремлю.

"Однако Россия может столкнуться с более жесткими санкциями США, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров", – заявил представитель Трампа в Украине Кит Келлог.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, приедет ли Трамп в Украину.

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