Нейтральное отношение к войне в Украине означает поддержку РФ: Боррель обратился к миру

Нейтральное отношение к войне в Украине означает поддержку РФ: Боррель обратился к миру

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нейтралитет других государств по войне России с Украиной автоматически ставит страну на сторону РФ.

Боррель подчеркнул, что ставить Украину и Россию на один уровень означает неспособность отличить нападающего от того, на кого он нападает.

Об этом идет речь на сайте Дипломатической миссии ЕС.

"Такой "нейтралитет" можно объяснять, конечно, разными причинами: от скрытой приверженности до страха репрессий, но на практике он становится поддержкой России и ее захватнической войны", — отметил главный дипломат ЕС.

По его словам, защита Украины от российского вторжения – это отвержение "закона джунглей", принципа, что "сила определяет право". Боррель убежден, что Украина победит оккупантов.

"История неоднократно показывала, что вторжения редко бывают успешными. Даже будучи слабее, все население оккупированной страны часто в конечном счете восстает против захватчика", — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что "ЕС хочет надавить Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену за вторжение.

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