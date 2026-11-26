Атака на Меркурий в Ливии / © "Схеми"

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Украинский удар по российскому кораблю в ливийском порту Бенгази стал предупреждением для прикрываемых нейтралитетом государств, но в то же время способствующих обеспечению военных потребностей России.

Об этом в эфире Эспрессо заявил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Он призвал не считать официальной позицией Ливии заявление замглавы президентского совета страны Муссы аль-Кони. Тот назвал атаку на российские корабли в Бенгази действием, равнозначным объявлению войны.

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По словам Семиволоса, это личная оценка политика, адресованная, прежде всего, внутренней аудитории Ливии.

Комментируя законность украинской операции, эксперт выразил убеждение, что действия Украины соответствовали нормам международного права, в частности, положениям Гаагской конвенции 1907 года.

Он пояснил, что нейтральное государство не должно разрешать использовать свои порты для размещения кораблей страны, с которой идет война.

«В данном случае Россия — это страна, с которой мы ведем войну, и пребывание российских кораблей и создание базы в Бенгази является вещью, которая полностью подпадает под Гаагскую конвенцию 1907 года», — заявил Семиволос.

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В то же время специалист обратил внимание на договоренности правительства Халифы Хафтара с Россией. В частности, стороны заключили отдельное соглашение, что, по мнению Семиволоса, ставит под сомнение нейтральность этого правительства в сложившейся ситуации.

Отдельно эксперт отметил политическое значение украинской операции. Он отметил, что Украина не стала скрывать свою причастность к удару, а открыто заявила о проведении атаки. По его мнению, это демонстрирует самостоятельность Украины как участника международных отношений и наличие правового обоснования ее действий.

«Это такой открытый и абсолютно четкий сигнал всем другим странам, использующим статус нейтральной страны для того, чтобы снабжать российско-африканский корпус оружием и другими военными материалами. Я думаю, что это мощный сигнал», — отметил Семиволос.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас трудно окончательно определить, как операция скажется на российской логистике и военно-политических позициях в Средиземноморье и Северной Африке.

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По мнению эксперта, ключевым остается вопрос, сможет ли Украина и дальше придерживаться такого подхода и проводить аналогичные операции.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что у побережья Ливии для операции применили семь беспилотных надводных аппаратов украинского производства.

Мы ранее информировали, что представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя угрозы Ливии заявил, что Украина имеет законное право наносить удары по военным целям России.

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