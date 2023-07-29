Нейтральный статус Украины для России имеет принципиальное значение - Путин

Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран заявив о "конфликте" в Украине.

Об этом пишет российское издание РБК.

Так, Путин считает, что нейтральный статус Украины для России имеет принципиальное значение.

Также, мол, Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, от переговоров Москва никогда не отказывалась.

«Подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом», - считает Путин.

Также «неисполнение» Западом Устава ООН не означает, что Россия не хочет и не стремится к мирному разрешению любого конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что Африканский Союз призывает диктатора Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что срыв "зернового соглашения" и российская блокада Черного моря усугубят ситуацию с продовольствием в Африке.

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