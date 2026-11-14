Согласится ли Украина закрепить нейтральный статус в Конституции: Зеленский откровенно ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не согласится на закрепление нейтрального статуса в Конституции, поскольку такой статус не обеспечит Украине долгосрочные гарантии безопасности.

Об этом в разговоре с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Если Путин предполагает, что у Украины будет зафиксирована нейтральность, то этого не будет. Мы ведь сейчас и так не в НАТО. Если нейтральность вообще предполагает, что мы не в НАТО, мы уже находимся в этом статусе. Что тогда сработает на безопасность для нас долгосрочно? Если они предполагают, что мы не будем в ЕС, то действительно мы будем, это звучит на всех уровнях. Пока Украина не есть ни в одном из союзов. А закрепление нейтральности — это значит, что вы меняете Конституцию своего государства, и на это Украина идти не будет», — сказал Зеленский.

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Отдельно президент отметил, что «россияне хотят перераспределения влияния в Европе, прежде всего. И от этого зависит перераспределение в мире».

Ранее Зеленский заявлял, что нейтральный статус не стал гарантией безопасности Украины.

Глава государства подчеркнул, что утверждение, что «членство Украины в альянсах спровоцировало войну», является нарративами российской пропаганды. Он отметил, что нейтральный статус не стал гарантией безопасности Украины.

«Я президент Украины, и если вы не против, я буду говорить о том, как я отношусь к нейтральности Украины. А в 2014 году у Украины был внеблоковый статус. Все понятно, чем это закончилось. А окончилось началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это российские нарративы «, — сказал президент.

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