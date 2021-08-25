Незаконное завладение "Межигорьем": ВАКС разрешил досудебное расследование в отношении Януковича и его сына

Незаконное завладение "Межигорьем": ВАКС разрешил досудебное расследование в отношении Януковича и его сына

Бывший президент беглый и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына", — говорится в сообщении.

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Януковичей подозревают в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Бывший президент-беглец и его сын нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

САП убеждена, что это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, что уже 7 лет скрываются на территории государства-агрессора.

Напомним, что Владимир Зеленский перед парадом потролил Виктора Януковича.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне и массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.

Также Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.

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