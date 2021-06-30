"Незаменимых нет": Путин вновь заговорил о своем преемнике и пообещал дать ему рекомендации

"Незаменимых нет": Путин вновь заговорил о своем преемнике и пообещал дать ему рекомендации

Путин говорит, что придет время и он сможет назвать достойного преемника.

Президент России Владимир Путин, комментируя, есть ли люди, способные стать его преемником, заявил, что "свято место пусто не бывает" и "незаменимых людей нет". Действующий глава Кремля даже готов дать рекомендации тому кандидату, который может стать новым главой РФ.

Об этом он заявил сегодня, 30 июня, во время "прямой линии".

"Что касается того человека, который мог бы возглавить страну, то, с одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента", — сказал Путин.

Президент государства-агрессора также заявил, что придет время и он сможет назвать имя достойного преемника.

"Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то человек, по моему мнению, достойна того, чтобы возглавить Россию", — сказал он.

Напомним, 14 июня Владимир Путин выразил уверенность, что без него в РФ ничего не должно измениться и когда на его должность изберут другого политика, в стране "ничего не должно упасть". Отвечая на вопрос о преемниках, Путин заверил, если человек будет "предан РФ", он готов поддержать независимо от личного отношения к нему.

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