"Нежные переговоры уже ведутся": NYT о том, каким будет президентство Трампа для Украины

По информации New York Times, "деликатные многосторонние переговоры уже ведутся и в последние месяцы набрали определенную динамику".

Для Украины победа Трампа означает сдвиг. Правда, к чему – непонятно.

Об этом пишет издание New York Times, анализируя информацию о закулисных переговорах по прекращению войны в Украине.

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Трамп вступает в должность со скептицизмом, если не откровенной враждебностью, по продлению помощи США Украине. Он пообещал, что сможет завершить войну за один день – не говоря как. В издании напомнили, что его обещание быстро завершить войну вызвало в Киеве обеспокоенность, что он будет давить на Украину заключить соглашение на невыгодных условиях.

Трамп не только подверг сомнению необходимость продолжать поддерживать Украину; он также с восторгом отзывался о Путине и критиковал Зеленского.

Тем временем тенденции на поле боя были мрачными в течение нескольких месяцев и в последние дни стали еще более тревожными для Украины.

"Шаткая военная картина для Украины омрачает перспективы урегулирования путем переговоров", — пишет NYT.

"Нежные многосторонние переговоры"

По информации New York Times, "деликатные многосторонние переговоры уже ведутся и в последние месяцы набрали определенную динамику". По словам участвующих в них дипломатов, непонятно, как посредническая роль Трампа в прекращении войны с РФ будет сочетаться с этими усилиями.

За исключением общего прекращения огня Зеленский в последних комментариях упоминал перспективу дополнительных соглашений для решения конкретных проблем, таких как мораторий обеих сторон на удары по энергетической инфраструктуре и соглашение о защите коммерческого судоходства в Черном море.

NYT утверждает, что в последние недели Украина также смягчила свою позицию по плану Бразилии и Китая, который Зеленский изначально отвергал.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, продолжаются тихие дипломатические усилия, направленные на согласование этого плана с украинской Формулой мира. В рамках последних шагов по плану Украины на прошлой неделе в Канаде состоялась конференция по обмену пленными и возвращению украинских детей, похищенных Россией, что является одним из пунктов украинского плана.

Ранее известный журналист Time Саймон Шустер описал, что значит для Украины победа Трампа.

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