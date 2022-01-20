"Незначительных агрессий не бывает": Зеленский резко ответил "великим государствам"

И хотя Зеленский в этом заявлении не упомянул ни США, ни лично Байдена, в словах прослеживается намек на вчерашние слова главы Белого дома.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "незначительных агрессий" и "незначительных жертв" не бывает.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства", — отметил он.

И хотя Зеленский в этом заявлении не упомянул ни США, ни лично Байдена, в словах прослеживается намек на вчерашние слова главы Белого дома о том, что санкции против России будут разными в зависимости, совершит ли Кремль "незначительное вторжение" или решится на полномасштабное нападение.

"Все зависит от того, что Россия сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конце концов нам придется спорить о том, что делать и чего не делать, и так далее. Но если они действительно сделают то, на что они способны (имеется в виду полномасштабное вторжение — ред.), это станет катастрофой для России", — заявлял Байден на вчерашнем брифинге.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, чего ждет от переговоров с Россией.

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