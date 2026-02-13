"Ни логики, ни справедливости": Зеленский ответил на идею РФ о свободной экономической зоне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил идеи российской стороны по разведению войск в густонаселенных районах, назвав такие предложения нелогичными и крайне опасными для дальнейшего существования украинских городов. В интервью американскому журналисту Саймону Шустеру глава государства подробно объяснил, что механический подход к созданию буферных зон, на котором настаивает Москва, может сработать разве что в степи, но станет приговором для любой урбанизированной территории.

Об этом пишет The Atlantic.

Комментируя ход переговоров в Абу-Даби, Зеленский отметил, что, хотя россияне начали демонстрировать определенную гибкость, их тактические решения остаются неприемлемыми для Киева. По словам президента, идея взаимного отвода войск для создания линии разграничения совершенно бессмысленна в условиях плотной городской застройки.

Если в поле или степи еще можно представить серую зону, то разделить живой город пополам или заставить людей покинуть свои дома ради создания буфера — это путь к уничтожению инфраструктуры и жизни как таковой.

«Там, где город, я думаю, это бессмысленно. Если мы уйдем, это будет мертвая зона», — подчеркнул Зеленский.

Также президент категорически отверг предложения Кремля по созданию так называемых свободных экономических зон на спорных территориях. По его мнению, за красивыми экономическими сроками кроется обычная политическая ловушка и требование фактически отдать украинскую землю под контроль врага.

Зеленский подчеркнул, что не видит в таких сомнительных компромиссах ни логики, ни, что самое главное, справедливости для украинского народа, продолжающего борьбу за свою независимость.

Напомним, Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным . Эта встреча должна быть открыта и сосредоточена только на конкретных шагах по прекращению войны в Украине.