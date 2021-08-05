"Ни одна нога на территорию Беларуси ступить не должна" Лукашенко поручил закрыть каждый метр границы

"Ни одна нога на территорию Беларуси ступить не должна" Лукашенко поручил закрыть каждый метр границы

По словам Лукашенко, такой шаг необходим якобы для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовать тактику выдворение нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

Александр Лукашенко поручил своим силовикам закрыть "каждый метр" границы Беларуси. Решение он озвучил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе.

Об этом сообщает "Белта".

Он уточнил, что никто не должен попасть в Беларусь с "юга или запада".

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, такой шаг необходим якобы для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовать тактику выдворение нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", — сказал он.

Напомним

Литва больше каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо — пограничникам разрешено воспользоваться силой.

Ранее сообщалось, что нелегалы в литовском лагере для беженцев устроили бунт. Мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

Новости мира Литва позволила пограничникам воспользоваться силой в борьбе с нелегальными мигрантами

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