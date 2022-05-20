“Ни одна страна в Европе не имеет столько боевого опыта, как Украина – спецсоветник главнокомандующего ВСУ

“Ни одна страна в Европе не имеет столько боевого опыта, как Украина – спецсоветник главнокомандующего ВСУ

У страны нет всего, что ей нужно, но Украина получила отличное вооружение от партнеров.

Просчет России состоит в том, что она столкнулась с одной из лучших армий в Европе.

Об этом заявил специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс, пишет Укринформ.

“Ни одна страна в Европе не имеет столько боевого опыта, как Украина.

Также просчетом Путина эксперт считает то, что "он не осознавал, что выступает против страны, готовой воевать и биться насмерть, и многие украинцы уже погибли".

Райс признает, что у страны нет всего, что ей нужно, но Украина получила отличное вооружение, в том числе противотанковое, зенитное, определенное количество средств радиоэлектронной борьбы, дронов. Однако, по его словам, нужно гораздо больше.

Также читайте Зеленский рассказал об эвакуации военных из "Азовстали"

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 19 мая основные усилия противник сосредотачивал на Донецком направлении, где применял авиацию, артиллерию и минометы.

Читайте также:

Военные в полевых условиях сделали операцию собаке