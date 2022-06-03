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Ни одно лобби не поможет: Зеленский заявил, что РФ останется без современной экономики

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Ни одно лобби не поможет: Зеленский заявил, что РФ останется без современной экономики

Фото: Офис президента Украины

Президент Зеленский заверил, что за уничтожение жизни украинцев оккупанты заплатят полную цену.

Украинские власти уже начали работать над новыми санкционными пакетами против России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения в ночь на 3 июня.

Он заверил, что шаг за шагом, но российское государство остается просто без всех частей современной экономики.

"За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране России не поможет", — подчеркнул глава государства.

Напомним, по сообщениям СМИ, в четверг, 2 июня, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который, в частности, вошел частичный запрет на импорт нефти из РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь заговорил уже о седьмом пакете санкций против России. По его словам, седьмой пакет санкций Европейского Союза против России обязательно будет принят, однако без газового эмбарго.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что США предоставляют Украине современные системы залпового огня HIMARS.

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