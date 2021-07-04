"Ни одно поражение не сломает Украину!": Зеленский прокомментировал проигрыш украинской сборной

"Мы сожалеем, больно, но не стыдно!", — убежден глава украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение украинской сборной в Евро-2020.

Об этом говорится в сообщении в Instagram главы украинского государства.

"Ни поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европи. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие ", — убежден украинский президент.

"Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы — впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ 2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! ", — добавил он.

"И самое главное! Мы лучшую на турнире группу поддержки! "Украина, Украина!", что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышно "Украина, Украина!", что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины! ", — отметил украинский лидер.

"Все это время мы были одной командой! Все это время — действительно единственная Украина! Продолжаем это! Завтра. Послезавтра. Всегда. Слава Украине!", — резюмировал он.

Ранее Зеленский поблагодарил сборную Украины за игру в чемпионате.

Напомним, что в полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем полуфинале обыграла Чехию, а Игры следующей стадии плейоф состоятся 6-7 июля.

Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской сборной

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