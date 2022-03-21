Ни одной ночи враг не может ночевать возле Киева — Монастырский рассказал, стоит ли сейчас ходить в лес

"Поэтому наши граждане могут, безусловно, выходить в леса, но скоординировавшись с ВСУ", — заметил Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал информацию о том, что гражданам не стоит идти в леса, которые находятся возле Киевщины, потому что там будут работать ВСУ.
Об этом пишет Укринформ.
Глава МВД отметил, что украинские граждане могут свободно ходить по лесам, снарядившись гранатометами и винтовками.
"Очень часто они это делают, и приходят каждый вечер или каждое утро с хорошим уловом. Ни одной ночью враг не может ночевать возле Киева (спокойно – ред.). Поэтому наши граждане могут, бесспорно, выходить в леса, но скоординировавшись с ВСУ. А вообще, конечно, сейчас передвижение по лесам нежелательно. Потому что это тоже один из признаков, и надо обращать внимание, если люди передвигаются небольшими группами, за пределами населенных пунктов. И стоит сообщать об этом в Национальную полицию", — резюмировал Монастырский.
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