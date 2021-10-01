"Ни одной подписи, даже моей, нет": Арахамия об инициативе отставки Разумкова

Слухи о возможной отставке спикера Рады ходят уже давно.
Председатель фракции "Слуга народа", нардепы которой сегодня прибыли в Трускавец на выездное заседание, Давид Арахамия заявляет, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента еще не собирались.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос "УНИАН", сколько подписей уже собрано.
"Мы не собирали подписи за отставку Разумкова вообще. Все, что я сделал, — это я использовал свое право народного депутата, взял эти подписные листы и привез сюда. Ни одной подписи, даже моей нет там подписи", — уверяет Арахамия.
На уточнение, означает ли это, что подписи будут собираться в Трускавце, он ответил: "Не факт" и добавил, что у фракции есть политические разногласия с Разумковым, особенно, касательно закона об олигархах.
Напомним, 30 сентября Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах об отставке Разумкова — его личная инициатива.
Стоит отметить, что 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", в котором планирует принять участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и правительства.