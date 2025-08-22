Владимир Путин. / © Associated Press

Ни диктатор Российской Федерации Владимир Путин, ни его режим не желают участвовать ни в какой миротворческой деятельности. Пока нет ни одного мирного процесса.

Такое мнение высказал Sky News бывший специальный советник командующего армией США в Европе Марк Войгер.

По его словам, своими нынешними заявлениями Россия выигрывает время, и критикует ее требование не заключать перемирие, а стремиться к полному прекращению войны.

"Это самое абсурдное и самое бессмысленное предложение, потому что, как мы все знаем из истории бесчисленных конфликтов... должно быть прекращение огня. Затем, через много месяцев, много лет, иногда может наступить настоящий, справедливый и честный мир. Все остальное - это просто пропаганда", - говорит он.

Напомним, в США республиканские законодатели одобряют встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным и попытку посадить российского фюрера в одну комнату с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, вместе с тобой они также боятся "победы" "фюрера", а также того, что хозяин Кремля в конце концов может получить многовато.

Кроме того, CNN отмечает, что Кремль всячески избегает переговоров и принципиально избегает общения с Киевом. Москва системно отрицает легитимность украинского президента, называя его «киевским режимом» и продвигает требование провести выборы еще до заключения мирного договора.