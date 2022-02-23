Ни шоппинга в Милане, ни вечеринок в Сен-Тропе: Боррель обратился к российским депутатам

Ни шоппинга в Милане, ни вечеринок в Сен-Тропе: Боррель обратился к российским депутатам

Санкции были приняты на фоне признания ОРДЛО.

Новые санкции Евросоюза против России из-за признания "независимости" "ЛДНР" закроют российской элите доступ к излюбленным местам отдыха в странах Европы.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter.

"Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель.

По его словам, это только первый шаг.

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России. В частности, полностью заблокированы два банка (Внешэкономбанк и Промсвязьбанк). Кроме того, введены санкции против суверенного долга России.

Утвердили ограничения и в ЕС. Евросоюз принял санкции против России, в которые попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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