"Ни Святой Николай, ни Робин Гуд": Вирастюк удивил Сеть образом депутата-супергероя

Народный депутат от "Слуги народа" позировал фотографу в шапочке "Капитана Америки".

В четверг, 25 ноября, народный депутат от политической партии "Слуга народа" Василий Вирастюк неожиданно посетовал на то, что кресло в Верховной Раде не делает никого супергероем и опубликовал свое фото в образе героя американских комиксов.

Ироничный пост в соцсети Facebook уже вызвал бурную реакцию, набирая сотни лайков и десятки комментариев.

В подписи к фото Вирастюк отметил, что нардепа-мажоритарщика избиратели преимущественно видят как супергероя, для которого нет никаких препятствий и который все может.

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“На самом деле он действует и работает исключительно в пределах своих "депутатских полномочий", прописанных Законом. И не является ни Николаем, ни Робин Гудом, ни кем-то еще...” — подчеркнул Василий Вирастюк.

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По его словам, к таким выводам он пришел, опираясь "на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата ВР".

Напомним, в апреле этого года ЦИК признал кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины.

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