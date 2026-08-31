Сара Вагенкнехт / © Associated Press

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Партия «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) после земельных выборов в Саксонии-Ангальт планирует вынести на голосование резолюцию против дальнейшей военной помощи Украине. Для принятия политическая сила рассчитывает на голоса AfD.

Об этом пишет n-tv.

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В BSW заявили, что в случае прохождения в земельный парламент первой их инициативой станет резолюция против военной помощи Украине со стороны Германии. В партии ожидается, что документ может получить необходимое количество голосов благодаря поддержке AfD.

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В то же время о какой-либо официальной договоренности между двумя партиями пока речь не идет.

Сара Вагенкнехт призвала полностью прекратить финансовую поддержку Украины.

«Никакого цента больше. Вместо этого нужны серьезные дипломатические усилия, чтобы остановить кровопролитие», — заявила она.

В документе, подготовленном кандидатами BSW Клаудией Виттиг и Томасом Шульце, говорится о позиции, которой, по их мнению, должно придерживаться будущее правительство Саксонии-Ангальт.

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В частности правительство земли должно выступать в Бундесрате против многомиллиардной военной помощи Украине.

В BSW утверждают, что поддержка Украины создает дополнительную финансовую нагрузку на Германию, а также якобы увеличивает риск распространения войны на германскую территорию.

Виттиг и Шульце объяснили свою позицию так:

«Мы хотим политики, которая больше думает о Кетене, чем о Киеве», — заявили они.

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В то же время внешняя политика не относится к полномочиям земельных парламентов. Несмотря на это, в BSW настаивают, что вопрос помощи Украине должен стать одним из ключевых направлений их работы.

Теоретически резолюцию может поддержать и Левая партия. Однако основные надежды BSW связаны именно с депутатами AfD, также выступающей против дальнейшей военной поддержки Украины.

Для BSW выборы в Саксонии-Ангальте имеют значение и учитывая результаты партии на федеральном уровне. В прошлом году политической силе не удалось пройти в Бундестаг.

В настоящее время, согласно опросам, BSW имеет только 3–4% поддержки и рискует не преодолеть проходной барьер и на уровне земли.

В свою очередь AfD находится в более сильной позиции. Партия уверенно лидирует в опросах, набирая около 40-42%.

В то же время, идея полного прекращения помощи Украине не имеет поддержки большинства немцев.

Согласно опросу Insa для Bild, 52% респондентов выступили за усиление поддержки Украины, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры.

Против дальнейшей поддержки Украины высказались 35% опрошенных.

Ранее сообщалось, что немецкая пророссийская партия «Альтернатива для Германии» (АдН) планирует вывести страну из еврозоны, расторгнуть Шенгенское соглашение и депортировать сирийских беженцев.

Мы ранее информировали, что взрывной беспилотник, который в начале августа был найден рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига, мог быть связан с российским Главным разведывательным управлением.

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