"Ни Украины, ни стран бывшего СССР в НАТО": в Москве объявили главный ультиматум для США

"Ни Украины, ни стран бывшего СССР в НАТО": в Москве объявили главный ультиматум для США

Также в РФ хотят, чтобы США обязались не развивать двустороннее военное сотрудничество со странами, не являющимися членами НАТО и теми, которые раньше были в составе СССР.

В России требуют от США обязаться исключить дальнейшее расширение и, в частности, присоединение Украины к Альянсу.

Об этом говорится в проекте договора между США и НАТО, который Москва предложила подписать, пишет российский "Коммерсант".

В частности, проект договора с США состоит из восьми статей, но ключевое значение для Москвы, как указывается, имеет статья 4. В ней говорится, что США должны дать обязательство отказаться от принятия в Альянс государств, ранее "входивших в СССР", в том числе и Украины.

"Соединенные Штаты Америки обязуются исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", — говорится в документе.

Также в РФ хотят, чтобы США не создавали военные базы на территории государств из состава бывшего СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, по проекту договора Москва требует, чтобы Штаты не использовали свою инфраструктуру для ведения какой-либо военной деятельности, а также не развивали с ними двухстороннее военное сотрудничество.

Уже в статье 6 четко сказано, что страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) должны принять "обязательства, которые делают невозможным дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв достигнет миллионов.

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