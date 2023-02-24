Ни вашим, ни нашим: Орбан заявил, что Россия не может победить, но ее нельзя загонять в тупик

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, ярый сторонник главы Кремля, в годовщину масштабного вторжения агрессорки России в Украину призвал к мирным переговорам.

Об этом глава правительства Венгрии написал в своем Twitter.

Орбан отмечает, что "нам нужны прекращение огня и мирные переговоры". По его словам, "чем быстрее, тем лучше".

"Россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерным государством, а ядерное государство нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну", — написал Виктор Орбан.

Напомним, Орбан известен своими скандальными заявлениями и даже циничными заявлениями по Украине и поддержкой Москвы. Да, украинский президент Владимир Зеленский на саммит ЕС сделал совместное фото с лидерами стран-членов. В Сети появилось видео, на котором европейские лидеры громко аплодировали президенту. Все кроме премьер-министра Венгрии. Орбан стоял, опустив руки.

Впрочем, позже у Орбана заявили о принадлежности к "лагерю мира". Госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач выложил фото рукопожатий премьера страны и украинского президента.

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