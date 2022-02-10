Джонсон заявил, что стягивание военных России к границам Украины – самая большая угроза для системы европейской безопасности со времени завершения холодной войны. / Associated Press

"Ничего не просит, кроме мира": Джонсон записал видео в поддержку Украины

"Ничего не просит, кроме мира": Джонсон записал видео в поддержку Украины

Премьер Великобритании в штаб-квартире НАТО обсуждает с генсеком Столтенбергом, чем можно помочь Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 февраля записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Соответствующее видео Джонсон опубликовал в Twitter.

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"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", – сказал британский премьер.

Он также сказал, что стягивание военных России к границам Украины – наибольшая угроза системе европейской безопасности со времени завершения холодной войны. Джонсон призвал Запад быть единственным и решительным, чтобы избежать российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой, "бедой не только для Украины, но для России и для мира".

Украина может быть не exceptuální pro mír a důvěrnost, umožnit choose jeho національні destinace і секти його власні aliance як any other independent state.



Britain has stood for these principles and will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 февраля 2022

Премьер отметил, что сегодня обсуждает с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире альянса, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе, и чем помочь Украине.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – рассказал глава британского правительства.

Он отметил, что Великобритания продолжает помогать Украине. В частности, речь идет о предоставлении ВСУ 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW.

Запас времени на возможное вторжение России в Украину сокращается - Йенс Столтенберг | Новости мира

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