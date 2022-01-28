"Ничего не убрано из обсуждения": в Еврокомиссии не исключают отключение РФ от SWIFT и остановку "Северного потока-2"

"Ничего не убрано из обсуждения": в Еврокомиссии не исключают отключение РФ от SWIFT и остановку "Северного потока-2"

Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает санкции, включая исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если РФ вторгнется в Украину.

Об этом информирует CNN.

"Когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток-2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано (ничего не снято с обсуждения - ред)", - сказала она.

"Я хочу быть предельно ясной - ничего не убрано из обсуждения", - добавила фон дер Ляйен.

Президент ЕК заметила, что "комиссия отвечает за разработку, формирование и разработку санкций", указав на то, что "Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом". По словам фон дер Ляйен, между РФ и ЕС осуществляется около 40% торговли, а также Евросоюз является крупнейшим иностранным инвестором в России - 75% прямых иностранных инвестиций поступает из него.

Напомним, 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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