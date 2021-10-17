"Ничего нового": Зеленский впервые прокомментировал расследование об оффшорах "Квартала 95"

Президент вновь вспомнил своего предшественника Петра Порошенко и опроверг, что отмывал деньги.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование украинских журналистов по материалам Pandora Papers в отношении оффшоров компании "Квартал 95".
Об этом информируют Факты ICTV.
"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м то же кино я видел на каналах олигарха (пятого президента Украина — Ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. Все это старая история. Я все это слышал, все видел, все эти детали", — сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что не увидел в материале "ничего нового" для себя. По мнению президента, это свидетельствует о том, что с 2019 года на него "товарищ Петр так и ничего не нашел".
Зеленский не отрицал, что его компания в 2012 году использовала оффшоры. Это было связано с правлением Виктора Януковича. По словам президента, тогда все компании "структуризировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ".
"Все каналы владели компаниями за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно. Поэтому для таких вещей сделали "структуризирование бизнеса" студии "Квартал 95", — пояснил глава государства.
Президент заверил, что ни он, ни любой другой участник "Квартала 95" не занимался отмывания средств.
"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, и с 2001-го, и в 2019-м не занимался ни я, ни другие члены студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подытожил Зеленский.
Напомним, что проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные делах 35 мировых лидеров — это нынешние и бывшие президенты, главы правительств и министры. Среди имен, которые засветились в документах — свыше десяти украинцев.
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