"Ничего нового": Зеленский впервые прокомментировал расследование об оффшорах "Квартала 95"

Президент вновь вспомнил своего предшественника Петра Порошенко и опроверг, что отмывал деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование украинских журналистов по материалам Pandora Papers в отношении оффшоров компании "Квартал 95".

Об этом информируют Факты ICTV.

"Честно говоря, сюжет не очень. Я говорю вам как профессионал. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м то же кино я видел на каналах олигарха (пятого президента Украина — Ред.) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет. Все это старая история. Я все это слышал, все видел, все эти детали", — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что не увидел в материале "ничего нового" для себя. По мнению президента, это свидетельствует о том, что с 2019 года на него "товарищ Петр так и ничего не нашел".

Зеленский не отрицал, что его компания в 2012 году использовала оффшоры. Это было связано с правлением Виктора Януковича. По словам президента, тогда все компании "структуризировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ".

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"Все каналы владели компаниями за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно. Поэтому для таких вещей сделали "структуризирование бизнеса" студии "Квартал 95", — пояснил глава государства.

Президент заверил, что ни он, ни любой другой участник "Квартала 95" не занимался отмывания средств.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, и с 2001-го, и в 2019-м не занимался ни я, ни другие члены студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", — подытожил Зеленский.

Напомним, что проект расследование Pandora Papers открыл информацию о тайных оффшорные делах 35 мировых лидеров — это нынешние и бывшие президенты, главы правительств и министры. Среди имен, которые засветились в документах — свыше десяти украинцев.

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