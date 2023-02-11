"Ничего об Украине без Украины": Киев сам должен решать, когда говорить с Москвой о мире — Белый дом

Соединенные Штаты Америки убеждены, что власть в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда придет момент говорить с Москвой о мире.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Конечно, Соединенные Штаты приветствуют любые усилия, которые могли бы привести к прекращению насилия в Украине», — заметил Кирби о последних инициативах, высказанных разными странами по усилению дипломатии, чтобы достичь договоренностей о мире в Украине.

Кирби подчеркнул, что это должно отвечать целям государственного руководства Украины и быть приемлемым для украинского народа.

«Ничего об Украине без Украины», – напомнил представитель Белого дома.

Кирби напомнил, что президент США Джо Байден неоднократно отмечал: война может закончиться уже сегодня, и единственное лицо, которое может сделать это – российский диктатор Владимир Путин, развязавший масштабную агрессию против Украины.

В то же время, Кремль продолжает запускать крылатые ракеты по критической гражданской инфраструктуре в Украине и пытается заморозить украинцев.

«И поскольку он (Путин – ред.) не демонстрирует желание этого делать, очевидно, мы должны обеспечить, что мы можем, чтобы помочь украинцам добиться успеха на поле боя», — резюмировал Кирби.

Кремль периодически предлагает Киеву переговоры, однако наше государство по их условиям должно отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заинтересован во встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что хотя Москва говорит о якобы возможности переговоров с Киевом, в Кремле откровенно врут, поскольку оккупанты РФ продолжают атаковать Украину ракетами.

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