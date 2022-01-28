"Ничего об Украине без Украины": о чем говорили Зеленский и Байден

"Ничего об Украине без Украины": о чем говорили Зеленский и Байден

Американский президент подчеркнул приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками и партнерами решительно ответить в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Он также подчеркнул приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Байден отметил, что за последний год Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь, а также изучают дополнительную макроэкономическую поддержку, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием вооруженных сил России.

Президент Байден дал понять, что, несмотря на отъезд американских членов семей сотрудников посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует.

Также читайте Соединенные Штаты не собираются направлять своих военных в Украину — Байден

Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины". Президент Байден выразил поддержку Соединенным Штатам усилий по урегулированию конфликта в "нормандском формате", выразив надежду, что повторная приверженность сторон 26 января условиям прекращения огня в июле 2020 года будет способствовать снижению напряженности и продвижению имплементации Минских договоренностей.

Напомним, 2 января президент США Джо Байден провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тогда во время переговоров глава США Байден ясно дал понять, что в случае вторжения в Украину Россия получит "решительный ответ" от США и их союзников и партнеров.

Вчера, 26 января, США направили России письменный ответ по "гарантиям безопасности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" заключены в координации с Киевом.

Байден: любое новое пересечение украинской границы россиянами будет считаться началом наступления