Ничего об Украине без Украины: Зеленский сам решает, идти ли на переговоры с РФ — Белый дом

Действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы у украинской армии было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя.

Белый дом подтвердил принцип «Ничего об Украине без Украины» и подчеркнул, что президент Зеленский сам должен решать, когда и при каких условиях проводить переговоры, а президент Байден будет помогать этому до завершения своей каденции.

Такую позицию озвучил в понедельник советник Белого дома Джон Кирби по просьбе прокомментировать подходы Дональда Трампа по отношению к Украине, пишет Укринформ.

Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией избранного президента США, однако заявил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: «Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть следующие шаги».

Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему раньше, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он ( Зеленский – ред. ) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам", — добавил представитель. Белый дом.

Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы у украинской армии было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя, отвержения россиян и усложнения для Путина планов на продолжение войны.

В этом контексте Кирби напомнил, что, несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, Путину все же пришлось обращаться за помощью в КНДР. Кроме того, ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения Путин также должен покупать много мешков для трупов.

"И я считаю, что об этом тоже не стоит забывать", — отметил представитель администрации США.

Напомним, Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель для встречи с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

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