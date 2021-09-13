"Ничего под сукном нет": Песков заверил, что о политической интеграции России и Беларуси речь не идет

По его словам, ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны.
Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, но сейчас о ней речь не идет. Это совсем другой уровень интеграции, к которому страны пока не готовы.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Сейчас о политической интеграции речь не идет. Она теоретически возможна, если это будет отвечать интересам двух стран", — отметил он.
"Сейчас мы заинтересованы в том, и обе страны будут в выгоде, если мы реализуем 28 программ. Пока больше ничего не нужно", - сказал Песков.
По его словам, ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны.
Песков отметил, что политическую интеграцию сейчас никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому страны пока не готовы.
"Поэтому ничего под сукном нет", — заверил представитель Кремля.
Напомним:
- Александр Лукашенко 9 сентября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров.
- По результатам встречи политики согласовали 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.
- Несмотря на заключенные договоренности, Лукашенко продолжает отрицать полное поглощение Беларуси Россией, но заявил, что сделают это мгновенно, как только почувствуют запросы людей.
- И именно в день встречи Лукашенко и Путина в Калининградской области стартовали совместные белорусско-российские учения "Запад-2021". Страны НАТО уже выражали обеспокоенность относительно начала отработки маневров такого масштаба.