"Ничего под сукном нет": Песков заверил, что о политической интеграции России и Беларуси речь не идет

"Ничего под сукном нет": Песков заверил, что о политической интеграции России и Беларуси речь не идет

По его словам, ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны.

Политическая интеграция России и Беларуси теоретически возможна, но сейчас о ней речь не идет. Это совсем другой уровень интеграции, к которому страны пока не готовы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Сейчас о политической интеграции речь не идет. Она теоретически возможна, если это будет отвечать интересам двух стран", — отметил он.

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"Сейчас мы заинтересованы в том, и обе страны будут в выгоде, если мы реализуем 28 программ. Пока больше ничего не нужно", - сказал Песков.

По его словам, ожидания того, что кто-то достанет какого-то кролика за уши из шляпы, абсолютно беспочвенны.

Песков отметил, что политическую интеграцию сейчас никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому страны пока не готовы.

"Поэтому ничего под сукном нет", — заверил представитель Кремля.

Напомним:

Александр Лукашенко 9 сентября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров.

с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров. По результатам встречи политики согласовали 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.

— то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере. Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства. Несмотря на заключенные договоренности, Лукашенко продолжает отрицать полное поглощение Беларуси Россией, но заявил, что сделают это мгновенно, как только почувствуют запросы людей.

И именно в день встречи Лукашенко и Путина в Калининградской области стартовали совместные белорусско-российские учения "Запад-2021". Страны НАТО уже выражали обеспокоенность относительно начала отработки маневров такого масштаба.

Встреча Лукашенко и Путина: как политики договаривались о полной интеграции

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