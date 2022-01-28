"Ничего за спиной Украины не будет решаться", — Зеленский о возможных договоренностях Путина с Байденом

"Ничего за спиной Украины не будет решаться", — Зеленский о возможных договоренностях Путина с Байденом

Байден заверил Зеленского, что не будет договариваться с Путиным об Украине без ведома Украины.

Западные партнеры уверяют официальный Киев, что никаких договоренностей о судьбе Украины без Украины не будет.

Об этом 28 января президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для иностранных СМИ.

"Я не хотел бы, чтобы Украина была результатом договоренностей президента Байдена и президента Путина. И президент Байден заверил меня неоднократно – и вчера также, – что ничего за спиной Украины не будет решаться о судьбе, о настоящем и будущем нашего государства. Это очень уважительная позиция. И я верю, что так оно и есть", — сказал глава государства.

Напомним, 27 января Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским подтвердил готовность США вместе со своими союзниками и партнерами решительно ответить в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.