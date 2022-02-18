Нидерланды дадут Украине оружие: что именно получат военные

Однако нидерландские военные не поедут в Украину для боевых или других действий.

Кабинет министров Нидерландов 18 февраля дал согласие по просьбе Украины о военной поддержке и предоставит государству снайперские винтовки, боевые шлемы и радары.

Об этом сообщает NL Times.

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Нидерланды передадут Украине 3 тыс. боевых шлемов и 2 тыс. жилетов для личной защиты, 30 металлоискателей для обнаружения мин, самодельных взрывных устройств и оружия, спрятанных под землей, а также роботов с дроном для обнаружения морских мин.

Украина также получит пять радаров расположения оружия и два радара наблюдения на поле боя для обнаружения расположения вражеской артиллерии, а также 100 снайперских винтовок и 30 тыс. единиц боеприпасов.

Если украинские военные нуждаются в инструктаже или обучении по использованию голландской техники, Министерство обороны страны обеспечит это за пределами украинских границ. В то же время в правительстве отметили, что нидерландские военные не поедут в Украину для боевых или других действий.

"Сердцевину усилий правительства продолжают направлять на деэскалацию ситуации с помощью диалога и дипломатии. Потому что предотвращение войны остается наивысшим приоритетом. В то же время Украина должна быть в состоянии защититься от возможного вооруженного нападения России на ее территории", — сказал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хек, в то же время объяснив, что именно поэтому правительство решило поставлять эти военные товары в Украину.

"Нидерланды поддерживают Украину на многих фронтах и потому, как и ряд других партнеров, готовы поддерживать поставки военных товаров. Мы делаем это из солидарности и как часть более широкого пакета вместе с союзниками по ЕС и НАТО", – сказала министерша обороны Кайса Оллонгрен.

Напомним, по данным США на 18 февраля, Россия сосредоточила до 190 тысяч своих военных на границах с Украиной.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские войска готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни, и силы РФ на суше и море готовы к этому нападению.

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