Нидерланды переводят своих дипломатов из Киева во Львов

Нидерланды переводят своих дипломатов из Киева во Львов

МИД Нидерландов решил временно перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов

Посольство Нидерландов в Украине временно переезжает из Киева во Львов в связи с угрозой предполагаемого вторжения России.

Об этом сообщается на странице МИД Нидерландов в Twitter.

"Из соображений безопасности сегодня приняли решение о временном перенесении деятельности посольства в Киеве во Львов", — говорится в сообщении.

Как пишет NOS, часть сотрудников дипучреждения переехали во Львов еще неделю назад. Сколько работников посольства по-прежнему остаются в Киеве, МИД Нидерландов не уточняет.

Другие западные страны, в том числе Великобритания и США, ранее перевезли своих дипломатов из Киева во Львов. Вчера в НАТО также объявили, что все сотрудники покинут Киев и продолжат работу во Львове и Брюсселе.

Ранее Франция и Польша призвали своих граждан покинуть Украину.

Также сообщалось, где поселились дипломаты США во Львове и когда планируют вернуться в Киев.

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