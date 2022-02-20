Нидерланды переводят своих дипломатов из Киева во Львов

МИД Нидерландов решил временно перенести свое посольство в Украине из Киева во Львов
Посольство Нидерландов в Украине временно переезжает из Киева во Львов в связи с угрозой предполагаемого вторжения России.
Об этом сообщается на странице МИД Нидерландов в Twitter.
"Из соображений безопасности сегодня приняли решение о временном перенесении деятельности посольства в Киеве во Львов", — говорится в сообщении.
Как пишет NOS, часть сотрудников дипучреждения переехали во Львов еще неделю назад. Сколько работников посольства по-прежнему остаются в Киеве, МИД Нидерландов не уточняет.
Другие западные страны, в том числе Великобритания и США, ранее перевезли своих дипломатов из Киева во Львов. Вчера в НАТО также объявили, что все сотрудники покинут Киев и продолжат работу во Львове и Брюсселе.
Ранее Франция и Польша призвали своих граждан покинуть Украину.
Также сообщалось, где поселились дипломаты США во Львове и когда планируют вернуться в Киев.
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