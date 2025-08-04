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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Нидерланды предоставят пакет помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

Нидерланды предоставляют Украине пакет пособий на сумму 500 миллионов евро.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительном усилении противовоздушной обороны страны. По его словам, Нидерланды предоставят Украине пакет помощи в размере 500 миллионов евро на закупку американского оружия, в частности ракет для систем Patriot.

Об этом Зеленский написал в своем телеграмм-канале.

«Пакет в 500 миллионов евро — это американское оружие, в частности ракеты для „петриотов“. Первый такой шаг среди стран НАТО и в то время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это поможет защитить жизнь наших людей!», — отметил Зеленский.

Это решение является одним из практических результатов недавнего саммита НАТО в Гааге.

Напомним, после жестокой атаки России на Киев, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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