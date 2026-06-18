Нидерланды выделили Украине 500 млн евро на ПВО и дроны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом масштабном пакете оборонной поддержки от Нидерландов на общую сумму 500 миллионов евро.

По словам главы государства, половина суммы — 250 миллионов евро — будет направлена на инициативу PURL , которая помогает Украине защищать воздушное пространство и спасать жизнь гражданских во время российских атак.

Еще 250 миллионов евро Нидерланды выделяют на обеспечение Украины дронами, играющими критически важную роль непосредственно на поле боя.

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Зеленский подчеркнул, что эта помощь поступает в очень важный момент после серии массированных российских ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

«После жестоких российских ударов по Украине, нашим городам и нашим людям эта поддержка очень своевременна, и она нам поможет», — отметил президент.

Украинский лидер также поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную оборонную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о договоренностях с НАТО по ПВО: что хочет получить Украина

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