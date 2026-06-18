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Нидерланды выделили Украине 500 млн евро на ПВО и дроны
Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставляют Украине новый оборонный пакет помощи в размере 500 миллионов евро, который пойдет на усиление противовоздушной обороны и обеспечение военных дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом масштабном пакете оборонной поддержки от Нидерландов на общую сумму 500 миллионов евро.
По словам главы государства, половина суммы — 250 миллионов евро — будет направлена на инициативу PURL , которая помогает Украине защищать воздушное пространство и спасать жизнь гражданских во время российских атак.
Еще 250 миллионов евро Нидерланды выделяют на обеспечение Украины дронами, играющими критически важную роль непосредственно на поле боя.
Зеленский подчеркнул, что эта помощь поступает в очень важный момент после серии массированных российских ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.
«После жестоких российских ударов по Украине, нашим городам и нашим людям эта поддержка очень своевременна, и она нам поможет», — отметил президент.
Украинский лидер также поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную оборонную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны.
Напомним, что ранее Зеленский сообщил о договоренностях с НАТО по ПВО: что хочет получить Украина