Нидерланды выделят 25 млн евро для поддержки ВСУ: что именно купят за эти деньги

Нидерланды выделят более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сегодня, 14 ноября, заявили министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра и министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Гааге.

"В общей сложности мы вносим более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины", — говорится в заявлении.

Деньги, в частности, направят на обеспечение украинских военных пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средства для борьбы с беспилотниками.

Военная помощь для Украины

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 120 миллионов евро. Из этой суммы 45 миллионов евро было выделено для танков Т-72.

В этот же день, 4 ноября, США также объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

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